Anche Pedullà conferma: “Atletico in pressing su Vlahovic, contatto con Simeone”

Secondo il giornalista ci sarebbe stato addirittura un colloquio tra il bomber viola ed il tecnico argentino

Secondo Alfredo Pedullà l'offerta dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic sarebbe di 60 milioni più 10 di bonus oltre al 20% della futura rivendita. I Colchoneros vorrebbero talmente tanto il centravanti serbo che per convincerlo a dire sì e magari forzare la mano con la Fiorentina per la cessione sarebbe sceso in campo anche il tecnico dei campioni di Spagna, Diego Simeone, con una telefonata. Tra le pretendenti solo il Tottenham potrebbe rilanciare, ma esclusivamente dopo la cessione di Harry Kane.