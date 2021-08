Di Marzio: “L’Atletico spinge Vlahovic a forzare per la cessione. Amrabat…”

I Colchoneros proveranno fino alla fine del mercato a strappare il serbo ai viola, mentre arrivano conferme riguardo l'interesse dell'Atalanta per il marocchino

Durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio è tornato sulla questione Dusan Vlahovic: "L'Atletico Madrid non molla e ha l'accordo con il giocatore ed i suoi procuratori. Il club campione di Spagna è convinto che l'offerta fatta ai viola (50 milioni + 10 di bonus facili + 20% della futura rivendita, ndr) alla fine sia quella giusta per far cedere il muro eretto da Rocco Commisso e sta spingendo lo stesso Vlahovic a forzare la mano per la cessione. Domani il presidente italo-americano raggiungerà il ritiro romano della squadra gigliata e parlerà col suo centravanti". L'esperto di mercato conferma poi l'interesse dell'Atalanta per Sofyan Amrabat: "Commisso non vorrebbe cederlo essendo un suo acquisto ma la trattativa con la Dea può andare a buon fine. Gli orobici vogliono prendere Amrabat o Thorsby della Samp".