Pasalic in uscita dall’Atalanta, gli orobici pensano a due viola per sostituirlo

L'Atalanta potrebbe presto bussare alla porta della Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo, con il croato Mario Pasalic vicino a lasciare Bergamo per ritornare in Premier. Secondo Tuttosport, infatti, l'ex mezzala del Milan e Chelsea è seguito da alcuni club d'Oltremanica e così la Dea prima di dare il via libera sta cercando il suo sostituto. Il prescelto sarebbe il capitano dell'Az Alkmaar Teun Koopmeiners, ma nel caso in cui il nazionale olandese non fosse raggiungibile gli orobici sono propensi a chiedere Sofyan Amrabat o in alternativa Alfred Duncan al club di Rocco Commisso. Per il marocchino nelle scorse settimane si era fatto vivo anche il Torino - era il primo obiettivo di Ivan Juric per il suo centrocampo - ma i granata hanno mollato quasi subito la presa in seguito all'alta richiesta economica gigliata.