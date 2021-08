Amrabat, il Toro abbandona la pista. Ecco il perché della virata su Pobega

Sofyan Amrabat era il primo nome per il centrocampo del Torino, ma la Fiorentina aveva una richiesta troppo eccessiva.

Come riportato da TuttoSport, la prima scelta per il centrocampo granata era Sofyan Amrabat della Fiorentina. Però a causa dell'alta richiesta viola per cedere il marocchino, 15 milioni di euro, il Torino ha deciso di affondare il colpo per Tommaso Pobega del Milan, l'anno scorso in forza allo Spezia. L'operazione è in dirittura d'arrivo con la formula del prestito secco.