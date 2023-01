Viviano: “Sirigu? Mi ha chiesto il permesso. ACF rischia ancora l’anonimato”

L'ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola, Emiliano Viviano , è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della situazione in casa viola: "Contro il Torino non mi è piaciuta. Rimane sempre il solito problema, che arriva negli ultimi metri e non riesce a concretizzare. Questo problema c'era già ad inizio stagione, ma anche alla fine della scorsa. Obiettivamente abbiamo perso un giocatore che segnava tutte le partite".

Sulla stagione e la partita con il Torino

"C'erano tutti i presupposti per provare a far bene, ma così si rischia di stare un altro anno nell'anonimato, cosa che alla Fiorentina non piace assolutamente. Giocare con il Torino è un problema, sempre, perché sa metterti in difficoltà. Io ho avuto l'impressione che la squadra non sia stata all'altezza a livello fisico. Ho visto una mancanza di coraggio".