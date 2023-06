Vitale: “Senza Europa non sarà facile convincere i giocatori a vestire viola”

"Italiano? Io fossi stato nella società l'anno scorso non avrei fatto al tecnico un contratto di due anni. Gli avrei fatto un annuale e avrei poi valutato a fine stagione in base ai risultati. Il problema è che se un allenatore vuole solitamente un accordo si trova. La Fiorentina però nel caso non si farà trovare impreparata e troverà un tecnico altrettanto bravo. Parole di Italiano dopo la finale? Faccio un esempio con le parole di Allegri dopo Udine, li l'allenatore bianconero ha detto che sarebbe rimasto sicuramente, e la stessa cosa avrebbe dovuto fare Italiano, rimettendo poi la decisione alla società. Aquilani per il futuro? E' la moda del momento. Tanti club si stanno affidando a figure di rilievo in arrivo dalla primavera, basta vedere Gilardino e Palladino. Mercato? Un giocatore come Amrabat lo puoi sostituire con più facilità rispetto ad esempio a Gonzalez. Per il resto sono tutti sostituibili, basta avere buone capacità di scouting e non affidarsi al solo Ramadani per il mercato. Ovviamente senza Europa per la Fiorentina sarà più difficile portare giocatori forti a Firenze, anche se la piazza resta importante. Campionato dei viola? Sicuramente la squadra, per il parco giocatori che ha, avrebbe meritato 5/6 punti in più. Peccato poi per le due finali perse che hanno lasciato l'amaro in bocca".