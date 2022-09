Vitale: “Pradè e Italiano non comunicano. A Commisso dico…”

Il direttore Pino Vitale , intervenendo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del momento della Fiorentina: "Ho visto una squadra che ha giocato bene solo due partite: con la Juventus e il Napoli. Poi l'ho sempre vista in confusione. La partita con il Riga andava vinta 5/6 a zero contro una squadra che non c'era e invece l'hai pareggiata. Con il Bologna non era una partita da perdere. Domenica i tifosi hanno sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto e te non puoi fare il sostenuto e tenere il broncio. Al termine della gare devi andare ai microfoni e ringraziare la tifoseria per il grande sostegno dato".

"Ancora non hai fatto niente di particolare. Sei tornato in Europa, ma ti devi confermare. Io so per certo che direttore sportivo e allenatore non parlano e questa cosa non è per niente buona. Commisso parla solo di soldi e questa cosa comincia anche a stufare. Quando scegli di prendere la Fiorentina, è come se acquistassi tutta Firenze. È bene ricordarla questa cosa, perché piazze di questo tipo ne trovi poche nel mondo".