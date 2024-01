Vitale: “Nzola? Lo avrei dato via, ed ecco chi avrei preso”

"Partiamo dalle cose buone: i viola sono quarti, in semifinale di Coppa Italia, ed hanno passato come primi del girone la Conference League. Adesso bisognerà vedere come riprenderà il cammino con l'Inter, mentre per quanto riguarda la partita con il Napoli, stendiamo un velo pietoso. Sia per noi che per il Napoli, come anche per la Lazio contro l'Inter. Così non si esporta il bel calcio. Pensando al campionato, comunque, la Fiorentina deve cercare di difendere questa grande posizione che ha ottenuto sinora. Rinforzi? A gennaio è sempre difficile. I giocatori importanti si muovono difficilmente. Kean? Fossi stato la Fiorentina lo avrei preso in prestito per 6 mesi (lui tra l'altro vorrebbe andare all'Europeo) dando poi Nzola all'Empoli. Non vedo in vista, comunque, grossi rinforzi di mercato. Spero, semmai, che tornino presto Nico Gonzalez e Sottil, e che Bonaventura si riprenda. Di chi ho fiducia? Di Beltran, secondo me potrà dare delle soddisfazioni ai viola, anche perché si sta pian piano "acclimatando". Brian Rodriguez? Non lo conosco bene, ma non mi sembra che abbia fatto grandi cose".