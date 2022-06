Vitale: “Italiano vorrà garanzie. Mercato, servono 4-5 rinforzi di spessore”

L'esperto direttore sportivo commenta la situazione viola

" Italiano ha fatto bene e vorrà garanzie sulla squadra che verrà, ha un contratto con la Fiorentina e lo onorerà, cercando di fare meglio di quest'anno. La società sa che con la qualificazione in Conference League arrivano risorse economiche, che la squadra va rinforzata e credo che la rinforzeranno. Rinnovo Italiano? In generale farei contratti di un anno, i contratti lunghi servono solo agli allenatori e non alle società".

Poi ha aggiunto sul mercato: "Servono quattro-cinque elementi di spessore, cominciando dal portiere. Terracciano non ha fatto male, ma non è un numero 1 importante: Vicario, Gollini e Carnesecchi sono nomi adatti. Serve un centrocampista se non si risolve la questione Torreira. E poi, che si dia fiducia a Cabral o no, serve un centravanti".