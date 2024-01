Vitale: “Fiorentina non lucida sul mercato. Nzola per Dia? Vi dico la mia”

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a TMW Radio: "Mi da l’idea che la Fiorentina non abbia idee molto chiare sul mercato. Non li vedo molto lucidi. Va detto sempre che rinforzare una squadra importante a gennaio non è semplice, è più facile rinforzare una che si deve salvare. Non credo ci si sia spinti tanto in là per Baldanzi. Ma va detto anche che se si fossero svegliati prima potevano prendere a 12-13 milioni Vicario. Scambio Nzola-Dia? Se fanno il cambio credo che Sabatini voglia i soldi e in quel caso ci guadagna la Salernitana".