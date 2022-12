ViP – Primo gol nei prof per Frison: “Emozione incredibile”

La prima volta non si scorda mai. Primo gol nei professionisti per Filippo Frison , difensore classe 2002 in prestito al Fiorenzuola.

Il centrale scuola Fiorentina ha deciso con un colpo di testa la sfida con il Rimini, vinta per 2-1 dai rossoneri, sempre più in alto in classifica. Nel dopogara Frison ha parlato in sala stampa: "È un'emozione incredibile segnare il primo gol nei professionisti, il gol della vittoria poi, è un qualcosa che si sogna fin da bambini e per un difensore centrale non è comune. Lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza, erano presenti in tribuna. Questo è il mio primo anno tra i professionisti, è un grande cambiamento rispetto alle giovanili, mi sto trovando bene con allenatore, staff e compagni".