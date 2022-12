Pescara a caccia di rinforzi, occhi in casa Fiorentina: nel mirino due giovani

Gli abruzzesi militano nel girone C di Serie C

Novità di mercato per il Pescara , attualmente ai piani alti del girone C di Serie C. Ecco cosa riporta il quotidiano Il Centro:

"In attacco Delli Carri deve decidere se sferrare o meno un nuovo affondo per Samuele Spalluto, centravanti di proprietà della Fiorentina in prestito alla Ternana. In estate il ds del Pescara lo ha corteggiato a lungo, ma alla fine Spalluto è sbarcato in Umbria. [...] Si pensa anche all’arrivo di un esterno offensivo mancino: circolano i nomi di Matteo Della Morte della Pro Vercelli (5 reti finora) e del baby Ciro Capasso, 19enne della Fiorentina Primavera".