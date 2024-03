Viola Park, altra grana: presentato ricorso contro il parcheggio temporaneo

Il parcheggio temporaneo (in attesa della tramvia) a servizio del Viola Park deve fare i conti con un altro ostacolo sulla strada della realizzazione. E' stato infatti presentato, lo scorso 7 marzo, un ricorso in tal senso al Tar della Toscana.

Il ricorso, si legge su QuiAntella, si oppone alla “Delibera del Comune di Bagno a Ripoli recante autorizzazione alla realizzazione e utilizzo temporaneo di un’area di sosta”. A presentarlo alcuni abitanti della zona circostante il centro sportivo, in particolare residenti in via della Villa Cedri. La data dell’udienza davanti ai giudici amministrativi non è ancora stata fissata.