Arrivano importanti novità per quello che riguarda la situazione parcheggi al Viola Park direttamente dalle colonne web di quiantella.it firmate da Francesco Matteini. Sono infatti terminati gli scavi di Via Granacci e l'area è tornata nella disponibilità del comune di Bagno a Ripoli. Il terreno, dunque, verrà presto convertito in parcheggio temporaneo per gli eventi del Viola Park. La capienza sarà di circa 150-200 posti.