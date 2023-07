Viola Park: il punto su parcheggio e scavi

Il Comune di Bagno a Ripoli ha dunque proposto e messo a disposizione un’area di proprietà dell’amministrazione comunale in via Granacci, l’area del capolinea del tram di Bagno a Ripoli, al fine di garantire sicurezza, ordine pubblico e migliore viabilità per la zona e per i residenti, oltre che l’accoglienza ai tifosi.

Bonifica e scavi — L’area è a disposizione e pronta oramai da mesi, ma solo poche settimane fa è stato deciso dalla concessionaria che opera per conto del Comune di Firenze nella realizzazione della linea tranviaria 3.2 piazza Libertà - Bagno a Ripoli di far partire i lavori di bonifica bellica e gli scavi archeologici.Nel giro di pochi giorni l’area sarà comunque sbloccata dal Genio militare di Padova, ente che rilascia le autorizzazzioni in materia di ordigni bellici.

Nonostante l’attuale mancanza di agibilità dello stadio del Viola park (come noto se tutto in regola l’apertura al pubblico sarà definita mercoledì o giovedì dalla Commissione pubblico spettacolo e dal CONI) che non permettono comunque l’accesso dei tifosi al centro sportivo, il Comune di Bagno a Ripoli ha già completato la realizzazione del percorso pedonale e la modifica del sistema di attraversamento pedonale semaforico, pronti già da settimane.

Manca veramente poco — Si attende dunque la liberatoria dal Genio militare sulla bonifica da ordigni bellici e del Comune di Firenze e poi l’area sarà disponibile anche per i match che si terranno al Viola park. Questione di giorni. Il parcheggio provvisorio sarà comunque molto importante nella gestione della sicurezza e della viabilità per tutto il tempo della fase autorizzativa del potenziale parcheggio che realizzerà la Fiorentina per accogliere le attività interne al centro.