Viola Park, subito beghe per il parcheggio: progetto in stand by

La Fiorentina vorrebbe costruire un parcheggio momentaneo per il Viola Park. Ma ci sarebbero già delle beghe. A riportarlo è QuiAntella.it, che sottolinea come la a Commissione urbanistica ha deciso all’unanimità di eliminare l’esame della richiesta avanzata dalla Fiorentina dall’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per domani, mercoledì 29 novembre. I motivi? Sappiamo che la Fiorentina ha firmato un preliminare di acquisto di un’area di circa 6 ettari. In commissione però sono emersi alcuni dubbi e delle perplessità. Infatti, nel caso in cui non dovessero essere rispettati i tempi, la pena sarebbe l'acquisizione pubblica del terreno che, dopo l'arrivo del parcheggio scambiatore, dovrà tornare alle vecchie mansioni.