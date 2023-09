Viola Park, l’associazione Soloviola: “Infinitamente grati a Rocco”

Solo in periodo preelettorale si è accondiscendenti con i tifosi…che brutta cosa! Ce lo avete già dimostrato con la famosa questione stadio: avete impedito ad un imprenditore di investire a Firenze per Firenze. Potremmo continuare a parlare di interessi, di soldi, delle vostre salvaguardie e di tanto altro…di certo non smetteremo mai di ringraziare Rocco per il Viola Park, una struttura nuova, bella ma soprattutto all’altezza di Firenze. Qualcuno continuerà a considerarlo solamente un qualcosa su cui fare polemica, ma una volta aperto ai tifosi sarà qualcosa di IRRINUNCIABILE. Nessuno potrà dimenticare oggi e per sempre che il Viola Park è stato fatto da Rocco per la Fiorentina, per Firenze e per i suoi tifosi.