Viola Park e nuovo parcheggio: ecco gli ostacoli a cui allude Commisso

Il punto sui lavori collaterali al Viola Park a Bagno a Ripoli: i tempi rischiano di slittare

"Il primo atto necessario per la costruzione del parcheggio è l’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del Comune di Bagno a Ripoli (Piano Strutturale e Piano Operativo). Perché è lì che l’area, oggi agricola, viene destinata a parcheggio pubblico. Preliminarmente manca ancora almeno una riunione della Commissione urbanistica, propedeutica all’approdo in Consiglio. La previsione è che l’approvazione arrivi a marzo. In base alla nuova destinazione urbanistica, il Comune potrà procedere all’esproprio dei terreni che sono proprietà di due privati. I terreni sono già stati individuati lungo via di Rosano, nella zona di Rimaggio, dove l’azienda ha già delle coltivazioni. La proprietà è della famiglia Guicciardini che pare abbia già dato l’assenso a cederli in affitto. Non c’è invece ancora un accordo tra i titolari di Olivart e il Comune sull’ammontare dell’indennizzo per il trasferimento delle strutture (serre, casotto di vendita, impianti irrigazione) e la riattivazione di terreni non coltivati da tempo. La richiesta pare sia intorno ai 100mila euro. Infine occorre tenere presenti i tempi della gara d’appalto per la tranvia in cui sono saranno inseriti i lavori del parcheggio e infine i sei mesi necessari alla realizzazione vera e propria dell’area di sosta. L’ipotesi più realistica è che i lavori del parcheggio inizino tra gennaio e febbraio del 2023 per concludersi entro l’estate dello stesso anno".