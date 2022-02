L’allarme del CorFio: “Rocco adesso può lasciare”

La ricostruzione del quotidiano dopo l'ultimo sfogo di Commisso che si è detto amareggiato e desideroso di riflettere sul futuro

Il titolo del Corriere Fiorentino di oggi è molto forte. "Rocco adesso può lasciare". Il riferimento è all'ultimo sfogo avvenuto ieri da parte del presidente della Fiorentina che ha puntato il dito contro certe critiche, contro lo striscione affisso su Ponte Vecchio che lo raffigurava come un pagliaccio e contro le istituzioni che non gli avrebbero mostrato solidarietà sufficiente (anche se dal Comune replicano). Ecco un breve stralcio dell'articolo: