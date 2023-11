Viola Park, arriva il tanto atteso parcheggio: tutti i dettagli

Dopo tante chiacchiere, con l'arrivo del Viola Park è finalmente pronto a nascere anche il Viola Parking. Infatti, come scrive QuiAntella.it, per risolvere tutti i problemi di sosta delle auto dei tifosi la Fiorentina ha deciso di intervenire in proprio, acquistando un terreno confinante con la nuova casa viola. In quell'area, di circa 6 ettari, verrà realizzato un parcheggio da circa 490 posti. Avrà due ingressi: da via del Crocefisso del Lime e da via di Villa Cedri. Si attende che in cantieri aprano nell'aprile del 2024, con il progetto che verrà discusso proprio questo pomeriggio nella seduta della Commissione urbanistica. Con questa aggiunta, il Viola Park diventa ufficialmente il più grande centro sportivo d'Italia.