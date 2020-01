Viola in prestito: Lafont battuto da… Sousa. In Serie C ancora Gorigol

Il nuovo anno è tradizionalmente tempo di buoni propositi, il mondo del calcio non fa eccezione. Per gli allenatori, in primis, ma anche per quei giocatori che, complice il mercato invernale, sperano di dare una svolta alla propria stagione, trovando altrove lo spazio che non hanno in squadra. La nostra redazione ha scelto di seguire regolarmente i calciatori di proprietà della Fiorentina, in prestito ad altri club. Una rubrica settimanale che vi farà compagnia ogni lunedì, con l’approfondimento sulle gesta delle giovani, e meno giovani, speranze viola lontano da Firenze.

Scorri tra le schede per visualizzare tutti i giocatori in prestito, in Italia e all’estero.