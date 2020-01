L’anno nuovo è tradizionalmente tempo di buoni propositi, per gli allenatori, ma anche per i giocatori che sperano di dare una svolta alla propria stagione. Lo stesso discorso può valere per la nostra redazione che, da questa settimana, tornerà a seguire regolarmente i calciatori di proprietà della Fiorentina, ma in prestito ad altri club. Una rubrica settimanale che vi farà compagnia ogni lunedì, con l’approfondimento sulle giovani, e meno giovani, speranze viola; raccontandovene le gesta lontano da Firenze. Ci eravamo lasciati con il bilancio e le “il pagellino” di Natale (QUI LA NEWS), scopriamo come hanno iniziato il 2020, tra alcuni che hanno lasciato il capoluogo toscano in questa sessione di mercato invernale e altri che hanno cambiato maglia, in cerca di maggiore fortuna nella fila di altre compagini.

L’articolo è suddiviso in due schede: