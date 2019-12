Viola in prestito, il pagellino di Natale: Lafont promosso, dalla C buone notizie, i bocciati…

Riccardo BARONI (Robur Siena, Serie C / 17 presenze, 1 gol): perno della retroguardia bianconera, grande tranquillità in una categoria che lo vede protagonista per la terza stagione. Ora una grande seconda parte di annata per il salto di qualità.

Gabriele FERRARINI (Pistoiese, Serie C / 17 presenze, 1 gol): Pancaro gli ha disegnato addosso il ruolo perfetto (esterno destro di centrocampo nel 3-4-3) e lui ha risposto con una prima parte di stagione ad altissimi livelli. Occhio, perché se mantiene questi ritmi (3 assist, per aggiungere) potrebbe anche fare il doppio salto in avanti a fine anno.

Simone GHIDOTTI (Pergolettese, Serie C / 15 presenze, 19 gol subiti): i numeri non devono ingannare, senza di lui la squadra lombarda navigherebbe in acque più brutte di quelle attuali. Sicuramente l’esperienza shock che serviva per sgrezzarsi una volta uscito dalla Primavera.

Gabriele GORI (Arezzo, Serie C / 15 presenze, 6 gol): è il secondo miglior marcatore di una formazione amaranto che sgomita per restare in zona playoff. Segna solo gol belli e pesanti, la doppia cifra è molto vicina. Fare un passo indietro per farne poi due avanti.

Julian ILLANES (Avellino, Serie C / 16 presenze, 1 gol): in Irpinia sembra aver trovato l’ambiente ideale per mettersi alla prova per la prima volta nei prof da quanto è in Italia. L’età (’97) è ancora verdolina, chissà che con questo rendimento non possa arrivare una promozione a fine campionato.

Alban LAFONT (Nantes, Ligue 1 / 19 presenze, 18 gol subiti): se i canarini sono in lotta per la zona Champions il merito è anche suo. Titolarissimo, ma in discussione, all’attivo otto partite con la saracinesca abbassata. In ottica viola se ne riparlerà fra due estati, ma intanto il capitale aumenta di valore.

Erald LAKTI (Gubbio, Serie C / 18 presenze): da terzino destro o da mediano, la grinta e l’applicazione tattica sono le stesse degli anni trascorsi nelle giovanili viola. Chiamato a confermarsi da gennaio in poi.