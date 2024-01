VIDEO – Gioia Castrovilli: è tornato ad allenarsi in gruppo

Buona notizia per Castro prima di tutto, ma forse anche per la Fiorentina: tutto dipende dalle intenzioni del club viola in merito al suo impiego

Gaetano Castrovilli sgamba e tocca il pallone assieme ai suoi compagni al Viola Park: come si vede dalle immagini postate dalla Fiorentina sui propri canali, il numero 17 (già 10) viola ha smaltito i postumi dell'operazione cui è stato costretto dopo il mancato passaggio al Bournemouth a inizio agosto 2023. Si tratta della prima volta in gruppo da Grosseto-Fiorentina del 1 agosto, due giorni prima dell'accordo con le Cherries.

Adesso il talento di Minervino Murge può essere impiegato da Italiano, ma questo solo se la Fiorentina deciderà di fargli spazio nella lista dei 25, dalla quale era stato naturalmente tolto per via dell'indisponibilità. Ricordiamo che il contratto del pugliese è in scadenza e non ci sono segnali di rinnovo, almeno per il momento.