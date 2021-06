Viavai al centro sportivo: Antognoni esce, Pradè entra

All'interno c'è già il dg Barone

Pochi minuti fa è uscito Giancarlo Antognoni, dopo un ulteriore incontro con il dg Joe Barone per chiarire il proprio futuro [LEGGI LE SUE PAROLE]. Poco dopo è arrivato il ds Daniele Pradè.