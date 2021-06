Antognoni: “Mio futuro? Per ora siamo in pareggio. Italiano ottimo allenatore”

Le parole del dirigente dopo l'incontro con Barone

"Chiacchierata informale su quello che mi ha proposto la Fiorentina. Quando torno dalle vacanze si deciderà. Siamo sempre... in pareggio per adesso. Vediamo alla fine, tra una settimana quando torno dalle vacanze, cosa succede. A volte quando sei in vacanza ragioni meglio, anche se rimango sempre del mio pensiero. Le bandiere contano, ma io sono una bandiera diversa, ringrazio i tifosi che mi sono sempre vicini anche in questo momento. Ruolo? Lo ha riportato il Tgr, lo sa meglio di me. Vincenzo Italiano? Ottimo allenatore".