Italiano, la firma e poi a telefono coi giocatori. Valutazioni a Moena su molti

Prende forma la nuova Fiorentina del tecnico ex Spezia

A La Nazione in edicola oggi non risulta che il nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano abbia intenzione di portar con sé rinforzi da La Spezia (Sky Sport riferisce di un interesse per Maggiore, ndr), anche se il regista Matteo Ricci, svincolato, potrebbe arrivare a costo zero. Il ritiro di Moena sarà decisivo per capire quali siano i margini di lavoro sull'attuale rosa, che l'allenatore sentirà componente per componente una volta messa la firma sul contratto, attesa nel giro di due giorni. Il quotidiano dà in ribasso, al contrario de La Gazzetta dello Sport, le quotazioni dell'arrivo di Zappacosta, mentre concorda con la Rosea sulla possibilità di scambiare Ferrarini con lo staff di Italiano: sarebbe però in corso una trattativa sul controriscatto.