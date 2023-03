Viareggio Cup, definita l’avversaria della Fiorentina in semifinale

Fiorentina Under 18 in semifinale dopo cinque anni al Viareggio: ecco l'avversaria

La Fiorentina Under 18 sfiderà il Sassuolo (2-1 alla Sampdoria) sabato alle ore 14 nel match valevole per la semifinale della Viareggio Cup, dopo aver battuto oggi l'Honved. Match in scena allo Stadio Buon Riposo, mentre Torino e Bologna si giocheranno l'altro posto in finale.