Verso la Corsica: domani tornano Jovic e Milenkovic. Gonzalez a Firenze?

Il gruppo squadra

La nuova settimana porterà con sé alcune piacevoli novità per il tecnico viola. Gonzalez dovrebbe essere tornato oggi a Firenze ed essere domani ai campini per effettuare alcuni test. Lo stesso vale per i serbi Milenkovic e Jovic, nuovamente a disposizione di Italiano a partire proprio da domani. Diverso il discorso per Zurkowski. Il centrocampista viola, arrivato agli ottavi di finale con la Polonia, arriverà a Firenze con qualche giorno di ritardo.