Verso il Milan, Prandelli lavora su due moduli: Castrovilli trequartista?

Testa di nuovo al campionato dopo la gara di Coppa Italia contro l’Udinese. Domani alle 15 al Meazza la Fiorentina affronterà il Milan capolista, orfano sicuramente di Leao e Ibrahimovic e, forse, anche di Bennacer a causa di un problema muscolare. Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, Prandelli ha lavorato su due moduli: il 4-3-1-2 e il 4-3-3, con il primo – già utilizzato alla Dacia Arena – in vantaggio sul secondo. In caso di 4-3-1-2, la squadra viola dovrebbe scendere in campo con: Dragowski in porta, Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi in difesa, Borja Valero, Pulgar e Amrabat in mediana, Castrovilli trequartista alle spalle di Vlahovic e Ribery. Se, invece, Prandelli optasse per il 4-3-3, il trio d’attacco sarebbe composto da Callejon, Vlahovic e Ribery.