Possibile forfait di Ismail Bennacer contro la Fiorentina. Come riportato da Sky Sport, l’algerino non si è allenato a causa di un problema muscolare all’adduttore. Se non dovesse farcela, al suo posto giocherà Sandro Tonali. Sempre secondo l’emittente, Saelemaekers è recuperato e partirà dal primo minuto. Al suo fianco, sulla trequarti, Calhanoglu e Brahim Diaz.