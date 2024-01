Verso il Bologna: Jack riposa? Lopez potrebbe essere l’ago della bilancia

È già vigilia per la Fiorentina che si è allenata oggi al "Viola Park", in vista della partita di Coppa Italia col Bologna domani al "Franchi". Dove fino ad ora - racconta il "Pentasport" - sono stati venduti oltre 20 mila biglietti, attesi oltre due mila tifosi del Bologna nel settore ospiti. Italiano deve tenere conto del minutaggio di sabato e delle condizioni dei calciatori, ma in campo Radio Bruno si aspetta la Fiorentina migliore. Nessuna sorpresa tra i 24 convocati, a parte per i lungo degenti e gli indisponibili. In porta torna Christensen e in difesa Ranieri. Sulle fasce conferme per Kayode e Biraghi, con Parisi alternativa credibile più avanti, come esterno. A centrocampo con Arthur, in campo 52' col Sassuolo, tornerà Duncan dal 1'. Chi rischia è Bonaventura, apparso non al meglio sabato. Sulla trequarti potrebbe avere una chance Barak. Davanti netto favorito Beltran su Nzola.