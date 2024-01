Verso il Bologna: prevendita a buon ritmo, chiusa la curva Ferrovia

Dai 6mila tifosi viola di Reggio Emilia a quelli che saranno presenti domani al Franchi, per la sfida di Coppa Italia con il Bologna di Thiago Motta. Sabato, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, la spinta dei sostenitori gigliati si è fatta sentire per tutta la partita ma non ha portato ad un risultato positivo della squadra di Italiano.