Verso Fiorentina-Juventus: iniziata la vendita dei biglietti per il big match

Sabato 3 Settembre alle 15.00, la Fiorentina torna in campo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida contro la Juventus valevole per la 5° giornata di campionato Serie A Tim. La vendita dei biglietti avrà inizio lunedì 29 agosto alle ore 12.00 in un’unica fase.