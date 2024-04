Verona-Fiorentina, si va verso il sold out: già raggiunta quota 21000

Sarà un Verona-Fiorentina da tutto esaurito. Grande risposta per la gara dell'Hellas con i viola, con 8000 biglietti venduti in un giorno. Già toccata quota 21ooo tra abbonamenti e tagliandi in vista della partita di domenica al Bentegodi. Sarà aperto anche il settore di Tribuna Superiore Est. Tanti anche i tifosi viola previsti a Verona, visto anche il noto gemellaggio tra le due tifoserie. Lo riporta Hellas1903.it