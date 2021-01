Venuti: “Sconfitta che brucia molto. Prendiamo la grande prestazione, stiamo crescendo”

L’esterno viola Lorenzo Venuti è intervenuto nel post gara di Fiorentina-Inter. Queste le sue parole: “La sconfitta brucia molto, non un po’. Bisogna guardare però ai lati positivi, c’è stata una grande prestazione contro una grande squadra come l’Inter. Ce la siamo giocata a viso aperto, a volte soffrendo, come è normale che succeda quando affronti certe compagini, altre attaccando. Se abbiamo messo in difficoltà l’Inter perdendo solo all’ultimo minuto significa che dei progressi ci sono.”.

Infine Venuti ha commentato il suo ingresso in campo: “E’ sempre difficile entrare a gara in corso ma sono soddisfatto sia per la mia prestazione che per lo spirito della squadra. Dobbiamo far tesoro di questa partita e pensare già a quella contro il Napoli”.