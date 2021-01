Brovarone: “Finalmente una bella Fiorentina. Arbitro? Se fossi Rocco oggi esploderei”

Queste le parole di Bernardo Brovarone a fine gara a Radio Bruno

Questa era una partita che ti dovevi giocare a faccia aperta e la formazione del primo tempo non ha dato spensieratezza alla squadra. Non è un caso che da quando è entrato Vlahovic la squadra è diventata spumeggiante. L’Inter ha sbagliato tanto ma se fossi Rocco oggi esploderei contro l’arbitro che ha aiutato l’Inter in molti modo. Massa non mi è piaciuto proprio per niente e io non parlo mai degli arbitri e mi farebbe piacere rivedere il fallo subito da Vlahovic alla fine. Penso comunque di un miglioramento in corso in vari giocatori in tutti i reparti e mi farebbe un immenso piacere vederli fiorire Grazie al lavoro di Prandelli. Adesso mi auguro che la squadra vada a giocarsela con sfrontatezza a Napoli.