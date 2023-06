Venuti saluta e rimane in Italia. Saponara e Sirigu riflettono sul futuro

In primo piano, non solo il futuro di Italiano, ma anche quello di alcuni giocatori. In particolare in tre: Venuti, Saponara e Sirigu.

Il Tirreno si sofferma sul mercato in casa Fiorentina. Infatti, dopo la finale di Conference League, la società dovrà decidere le prossime mosse. In primo piano, non solo il futuro di Italiano, ma anche quello di alcuni giocatori. In particolare in tre: Venuti, Saponara e Sirigu. Il primo, come ormai noto, lascerà a zero la Fiorentina. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Genoa. Saponara è il pupillo di Italiano e proprio per questo il futuro del tecnico viola e quello del centrocampista sono legati. C'è poi la questione legata a Salvatore Sirigu, il portiere arrivato da Napoli è finito ai box per il grave infortunio (rottura del tendine d'Achille), l'ultimo giocatore che rischia lo svincolo. Ha un'opzione per un anno e, archiviate le emozioni forti delle due finali, anche nel suo caso si dovrà parlare. La sua permanenza è possibile.