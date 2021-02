Venuti: “Oggi si è vista la differenza. Con la Samp è fondamentale, ecco perché”

Lorenzo Venuti si è soffermato in zona mista dopo la partita persa contro l’Inter:

Dobbiamo ripartire dall’atteggiamento, dal fatto di non aver mollato e di aver dato tutto in campo. Purtroppo la differenza con una squadra che lotta per lo scudetto si è vista. Il segnale più importante per noi è che ognuno c’è ed è pronto a dare tutto per la squadra. L’ordine è fondamentale, quel che ci manca a livello tecnico e tattico lo dobbiamo raggiungere con lo spirito delle ultime partite. Avere più giorni per preparare le gara con la Samp aiuta, per noi è una sfida fondamentale perché alla portata, e dobbiamo fare risultato.