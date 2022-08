Venturato: “Kouame ha provato a mettere in difficoltà Italiano. Milenkovic…”

L'allenatore della SPAL, Roberto Venturato , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare di Fiorentina. Ha iniziato parlando di Vincenzo Italiano : "La Fiorentina è allenata da un tecnico con e idee chiare, che cerca sempre di imporsi sotto l'aspetto del gioco".

"Kouame è un ragazzo straordinario, l'ho sempre detto. Non ha vissuto un gran periodo dopo il lungo infortunio, ma nella Fiorentina potrebbe diventare un grande giocatore. Con me a Cittadella giocava nell'attacco a due, ma vista la sua velocità può ricoprire diversi ruoli. Conoscendolo penso che abbia provato a mettere in difficoltà Italiano e potrebbe esserci riuscito dopo la partita con la Cremonese".