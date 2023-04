Van den Brom: “Fiorentina troppo forte. Ma assenza Salamon ha inciso”

Il tecnico del Lech Poznan John Van den Brom ha commentato in conferenza stampa la sconfitta incassata dalla Fiorentina per 4-1 nell'andata dei Quarti di finale di Conference League. L'olandese riconosce la superiorità dei viola, ma spiega anche cosa non ha funzionato per la sua squadra:

"C'era grande attesa per questa partita e purtroppo siamo a commentare una pesante sconfitta. Sarà molto difficile per noi vincere a Firenze e andare in semifinale. Sapevamo che la Fiorentina è molto forte e l'ha confermato, per fare risultato in un Quarto di finale europeo si deve giocare al meglio delle proprie possibilità, invece non siamo riusciti ad arginare i nostri avversari. Non ci sono scuse, anche se devo dire che l'assenza di Salamon che abbiamo appreso stamattina ha inciso, avevamo preparato ieri la gara pensando di poter contare su di lui. Ringrazio i tifosi per averci sostenuto fino alla fine nonostante il risultato".