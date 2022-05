Valori del brand in Serie A. Fiorentina fra le 7 sorelle

Importante riconoscimento per la società Viola

Brand Finance ha stilato il proprio consueto report annuale chiamato Football 50. Un'analisi che prende in considerazione i valori del brand dei primi 50 club calcistici al mondo. Grande delusione per l'Italia dato che, nella top ten europea dominata dal Real Madrid, non appare neppure una società nostrana. Emerge, però qualche dato interessante dalla classifica di Serie A. Al primo posto c'è la Juventus davanti a Inter e Milan. Ma c'è anche spazio per la Fiorentina che occupa la settima casella ed è una new entry in questa speciale classifica.