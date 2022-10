Valeri “abbonato” ai Fiorentina-Inter: vi ricordate quel clamoroso 5-4?

Fiorentina-Inter 5-4, cronaca e tabellino

33esima giornata di campionato, la Fiorentina di Paulo Sousa (reduce da un'amara sconfitta casalinga 2-1 con l'Empoli con gol da ex su rigore di Pasqual al 93') ospita i nerazzurri allenati da Stefano Pioli, settimi con 4 punti in più e reduci da un pareggio 2-2 nel derby. Si rivelerà una partita folle e dalle grandi emozioni. A sbloccare il risultato è la Fiorentina con Vecino al 23' su assist di Milic da sinistra, poi in pochi minuti Perisic e Icardi la ribaltano nel primo tempo. Nella ripresa i viola si scatenano e dopo il pareggio di Astori di testa, arriva il controsorpasso con la doppietta a sorpresa del futuro interista Vecino. Poi si scatena Babacar che segna due gol in pochi minuti portando il punteggio sul clamoroso 5-2. Nel finale la Fiorentina si rilassa e Icardi segna altri 2 gol (tripletta) per un finale palpitante. Ma alla fine il Franchi può esplodere di gioia.