Valcareggi: “Mercato? La Fiorentina si sta muovendo all’estero per l’attacco”

Valcareggi continua: "Vlahovic? Speravo firmasse, non tirare quel rigore è stato secondo me un segnale troppo forte. Lo darei via subito, è il suo desiderio e spero che venga esaudito. Biraghi? Io avrei fatto capitano Vlahovic a inizio stagione, poi magari gli avrei tolto la fascia. Mercato in entrata? So che la Fiorentina ha dei movimenti importanti all’estero per l’attacco".