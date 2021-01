Valcareggi: “Kokorin, io mi fido. Gli ex che fanno bene altrove? Qui non erano all’altezza”

Il noto procuratore Furio Valcareggi è stato ospitato in studio da Lady Radio, queste alcune delle sue considerazioni:

“Kokorin? Beh, il migliore italiano da prendere era Cutrone… Quindi giusto andare su profili stranieri. Quando prendi giocatori del genere, prendi tutto il pacchetto. Da quel che mi dicono, le sue caratteristiche mi sembrano da area di rigore, un agile. Prendiamolo subito, io mi fido. Io leggo la mia rosa e leggo Callejon e Ribery: li faccio giocare, a meno che non si allenino male. Come si fa a tenerli fuori?

Prandelli bollito? Ma stiamo scherzando? Siamo fortunati che abbia accettato di venire per sei mesi. Gli ex che giocano bene? Fa rabbia, perché qui non giocavano bene. Se avessero giocato bene, adesso non sarebbero andati via.

Ribery? È un fuoriclasse. E come i fuoriclasse, si inserisce da sé nella squadra. Così Ribery a Firenze, il suo lo fa bene. Se si ferma a volte deve correggere questo atteggiamento, deve incoraggiare e non scoraggiare”. E il francese non chiude ad un futuro ancora in Bundesliga