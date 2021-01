VN – Kokorin, c’è l’intesa con lo Spartak: la cifra. Intermediario a lavoro per l’ingaggio

Avanti tutta su Aleksandr Kokorin (LA SCHEDA). La Fiorentina, secondo quanto ci risulta, ha già trovato l’accordo di massima con lo Spartak Mosca per una cifra vicina a 4,5 milioni. Adesso al lavoro c’è l’intermediario Davide Lippi che si sta occupando del lato economico del giocatore. In Russia Kokorin percepisce 4 milioni, cifra da limare per arrivare alla conclusione. Il matrimonio con la Fiorentina, sempre secondo quanto ci risulta, sarà di tre anni. Sul giocatore c’era anche la Roma che però ha preferito aspettare El Shaarawy mentre la Fiorentina ha deciso di affondare il colpo.

