V. Leonardi: “Italiano ha un contratto, e verrà rispettato. Nico Resta”

"Io credo che alla fine Jovic e Cabral il loro lo abbiano fatto, considerando le difficoltà di un ambientamento ad un campionato diverso, di cui ha parlato anche lo stesso attaccante brasiliano. La Fiorentina può comunque sempre migliorarsi, perché ha una società ambiziosa e può puntare a giocatori forti di fascia medio-alta, anche grazie ad una dimensione europea riconquistata. Con una società del genere, in entrambi i casi, la rosa verrà, secondo me, puntellata. Biraghi per dirne uno, non ha un grande ricambio. Ma i soldi dell'Europa League potrebbero cambiare le cose.