Zauri analizza il momento della Fiorentina: "Partenza negativa e difficoltà evidenti, ma serve tempo e fiducia ai giovani talenti."

Redazione VN
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L'ex Viola Luciano Zauri ha parlato in un'intervista rilasciata ai colleghi di news.superscommesse. Queste le sue parole:

Probabilmente l'ambizione estiva era quella di insediarsi nella zona europea dopo la passata stagione vissuta un po' in difficoltà. Purtroppo, la partenza è stata assolutamente negativa. Ovviamente Grosso è un bravo allenatore, quindi era impensabile che fosse soltanto colpa di Grosso; qualche difficoltà tuttora si vede, e la sconfitta di Genova dice un po' questo. Però la Viola ha dei giovani molto interessanti, e i giovani - si sa - hanno bisogno di tempo per potersi esprimere e di fiducia. Firenze è una piazza molto importante, per cui prima escono da questa zona e prima riusciranno a guardare un po' più in su.
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