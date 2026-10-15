Zauri analizza il momento della Fiorentina: "Partenza negativa e difficoltà evidenti, ma serve tempo e fiducia ai giovani talenti."
VIDEO - Sarri: "Hanno ragione le curve, questo calcio non piace neanche a me"
L'ex Viola Luciano Zauri ha parlato in un'intervista rilasciata ai colleghi di news.superscommesse. Queste le sue parole:
Probabilmente l'ambizione estiva era quella di insediarsi nella zona europea dopo la passata stagione vissuta un po' in difficoltà. Purtroppo, la partenza è stata assolutamente negativa. Ovviamente Grosso è un bravo allenatore, quindi era impensabile che fosse soltanto colpa di Grosso; qualche difficoltà tuttora si vede, e la sconfitta di Genova dice un po' questo. Però la Viola ha dei giovani molto interessanti, e i giovani - si sa - hanno bisogno di tempo per potersi esprimere e di fiducia. Firenze è una piazza molto importante, per cui prima escono da questa zona e prima riusciranno a guardare un po' più in su.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Meglio anche del Psg. Fiorentina fra le squadre che dribblano di più in Europa
Esclusive
Brescianini l'anti Como aspettando Atta e Goncalves: l'idea tattica di Vanoli
Social
Dall'argentina duri su Beltran: "Sa che se ne andrà. Non regge la pressione"
Radio e tv
Malusci non ci sta: "L'equilibrio dobbiamo averlo noi nei commenti, non Vanoli"
Conferenze stampa
Fabregas vede già la Fiorentina: "Questa rabbia diventi energia positiva"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti