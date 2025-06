Vulcano saluta Pioli: “Mi hai insegnato molto. E’ il momento di un nuovo percorso”

La Fiorentina sta aspettando a braccia aperte il suo nuovo allenatore, Stefano Pioli , tecnico che arriverà ad inizio luglio per via di alcune vicende fiscali. Ieri l' Al Nassr lo ha salutato ufficialmente con un post sui propri social.

In queste settimane l'allenatore emiliano dovrà costruire il suo staff, che lo accompagnerà durante il triennio-bis a Firenze. Il suo vice non sarà lo storico Giacomo Murelli, diventato nel frattempo il secondo di Pisacane a Cagliari e nemmeno Luciano Vulcano, tecnico che per 8 anni è stato al suo fianco come assistente.