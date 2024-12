VN – La nebbia blocca Peretola: la Fiorentina parte da Pisa per il Portogallo?

La Fiorentina doveva partire nel primo pomeriggio da Peretola alla volta del Portogallo, ma all'aeroporto fiorentino non è mai arrivata. Perché? A causa delle condizioni atmosferiche non ottimali su Firenze, in particolare per via della nebbia. Come si apprende dal nostro inviato, all'aeroporto "Vespucci" sono stati cancellati molti voli previsti in partenza dalle 14 alle 15.